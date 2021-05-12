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Общество

Верховный суд отказал Военной прокуратуре в иске о запрете на вещание «Апреля»

Военной прокуратуре отказали в удовлетворении жалобы на решение предыдущих инстанций о праве выхода телеканала «Апрель ТВ» в телеэфир. Об этом 24.kg сообщил директор телеканала Дмитрий Ложников.

По его словам, такое решение принял Верховный суд.

Таким образом, «Апрель», который принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, снова получил право выхода в телеэфир.

Напомним, 15 декабря 2020 года судья Октябрьского районного суда столицы отказал Военной прокуратуре в удовлетворении иска в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсОО «Апрель ТВ». Бишкекский горсуд оставил решение первой инстанции в силе.

Вещание телеканала прервали вечером 7 августа 2019 года примерно через час после начала силовой спецоперации в селе Кой-Таш якобы из-за поломки оборудования на передающей вышке. Вместе с «Апрелем» отключили еще около 10 телеканалов, вещавших с этого передатчика.

Позже телеканал «Апрель» несколько раз пытался выйти в эфир, однако это не удавалось из-за разного рода препятствий, в том числе со стороны Военной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193723/
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