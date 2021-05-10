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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

За границей продолжаются акции против агрессии Таджикистана в Баткене

Накануне прошла акция в Чикаго (США) с призывом к мировому сообществу обратить внимание на агрессию Таджикистана в Баткенской области. Об этом сообщили участники протеста.

Они отметили, что в ходе вооруженного вторжения Таджикистана погибли мирные жители Баткена.

«Мировому сообществу необходимо расследовать действия Таджикистана», — заявили участники акции.

из интернета
Фото из интернета. Кыргызы в Чикаго

Акция в поддержку жителей Баткенской области прошла и в Сеуле у посольства Таджикистана в Корее.

«Мы считаем, что недопустимо применение военной силы в решении вопросов границы», — заявили ее участники.

Отметим, до этого акции против агрессии Таджикистана прошли в некоторых городах США, Швейцарии, Германии, Италии, Канаде и Великобритании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193460/
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