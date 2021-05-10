За границей продолжаются акции против агрессии Таджикистана в Баткене

Накануне прошла акция в Чикаго (США) с призывом к мировому сообществу обратить внимание на агрессию Таджикистана в Баткенской области. Об этом сообщили участники протеста.
Они отметили, что в ходе вооруженного вторжения Таджикистана погибли мирные жители Баткена.
«Мировому сообществу необходимо расследовать действия Таджикистана», — заявили участники акции.
Акция в поддержку жителей Баткенской области прошла и в Сеуле у посольства Таджикистана в Корее.
«Мы считаем, что недопустимо применение военной силы в решении вопросов границы», — заявили ее участники.