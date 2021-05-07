17:03
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Мэрия Бишкека выделила помощь баткенцам, лечащимся в больницах столицы

Мэрия Бишкека выделила по 10 тысяч сомов пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе, которые проходят лечение в больницах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, пострадавших навестил исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов. На данный момент в столице проходят лечение 56 человек, из них 11 находятся в Национальном госпитале, 9 — в Национальном хирургическом центре и 36 — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Каждому пациенту из средств местного бюджета выделено по 10 тысяч сомов. Материальную поддержку пострадавшим доставили сотрудники управления социального развития столичной мэрии.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193298/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники ГРС выехали в БНИЦТиО, чтобы восстановить документы раненым
Кабинет министров дал разъяснение по совместному протоколу о делимитации границ
Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу
Как решить приграничную проблему Кыргызстана навсегда, рассказал Семен Уралов
Наццентр по предупреждению пыток проверит сообщения о притеснении таджиков
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Ситуация на границе. За медицинской помощью обратился еще один пострадавший
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Конфликт на границе. Из Кыргызстана сделали врага, чтобы объединить таджиков
Международные правозащитники о ситуации на границе: Атаки на людей неоправданны
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
7 мая, пятница
17:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Алай». Прямой эфир В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Ала...
16:58
Дело MegaCom. Экс-советника сотового оператора выпустили из колонии
16:46
В Чуйской области милиция провела обыски в домах подозреваемых в экстремизме
16:36
БТИК напоминает: кандидаты и партии не могут заниматься благотворительностью
16:30
День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны