Мэрия Бишкека выделила помощь баткенцам, лечащимся в больницах столицы

Мэрия Бишкека выделила по 10 тысяч сомов пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе, которые проходят лечение в больницах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, пострадавших навестил исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов. На данный момент в столице проходят лечение 56 человек, из них 11 находятся в Национальном госпитале, 9 — в Национальном хирургическом центре и 36 — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Каждому пациенту из средств местного бюджета выделено по 10 тысяч сомов. Материальную поддержку пострадавшим доставили сотрудники управления социального развития столичной мэрии.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.