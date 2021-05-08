Кыргызстан, каким его запомнила блогер и путешественница Лана Сатор

В начале весны Кыргызстан посетила известная блогер и путешественница из России Лана Сатор (девушка предпочитает представляться псевдонимом), очень необычный турист. Популярным маршрутам и турам она предпочитает вылазки по заброшенным заводам, автобазам и военным бункерам.

За сравнительно небольшой срок — в республике она пробыла 25 дней — Лана объехала десятки городов и ухитрилась показать Кыргызстан таким, каким его не видели даже местные жители.

В интервью 24.kg Лана поделилась впечатлениями от путешествия, рассказала о том, что ее удивило в Кыргызстане, и почему она приняла решение однажды вновь сюда приехать.

— Вы путешествуете по весьма необычным местам. Как возникло такое увлечение?

— Заброшенными зданиями я интересуюсь последние лет двадцать, и это не преувеличение. Еще ребенком, гуляя по окрестностям своего квартала в Московской области, я обнаружила вокруг много предприятий и заводов, некоторые из которых не работали, не дымили, но выглядели очень привлекательно. В 13 лет мама свозила меня в санаторий в Абхазию, которая на тот момент еще стояла в руинах после войны. Заброшенные санатории, поезда с вагонами, закинутыми кем-то один на другой, покинутые дома. Меня это очень впечатлило. Кому-то эти пейзажи казались страшными, а мне — интересными. Потому что каждое здание рассказывало свою уникальную историю.

С этого и начались мои путешествия по так называемым «заброшкам». Если обычно люди ходят по ним просто в поисках острых ощущений, то я стала интересоваться историей. Узнавала причины, по которым забросили объекты, то, какие события этому предшествовали, чьи решения на это повлияли. Так детский интерес не угас и с годами вызрел в своеобразное прикладное краеведение.

Для меня это больше чем увлечение — это метод знакомства с окружающей действительностью. Через заброшенные здания можно узнать то, о чем обычно умалчивается в официальной истории.

— Как появилась идея посетить Кыргызстан?

— Идея приехать в Кыргызстан появилась не у меня, а у моего молодого человека. К тому моменту он уже трижды побывал у вас в разных частях страны и в разные времена года. Ему очень понравилось. Увидел в интернете дешевые билеты от Самары до Бишкека и сказал: «Давай, полетели!» До этого он мне два года рассказывал, как красиво и здорово в Кыргызстане и что мне он тоже понравится.

— Что вы знали о нас до того, как приехали сюда?

— Я открыла совершенно чистую и пустую для меня карту Кыргызстана и стала ее изучать. Часа за два нашла некоторые здания, потенциально похожи на заброшенные, те, что могут быть интересными. Так был составлен изначальный маршрут. Куча точек, которые удалось соединить. О каких-то городах и объектах мы уже знали, какие-то открывали для себя уже в пути.

— Было что-то, что сразу же удивило в Бишкеке или в других городах Кыргызстана?

— Меня удивило то, как близко соседствуют города и горы. Мы приехали весной, когда местами еще лежал снег, и эта перспектива городской застройки, упирающейся в горы, очень впечатлила. Позже объехали всю Иссык-Кульскую область, посетили Ош и другие крупные города, и везде нас встречала эта удивительная картина. В России мне приходилось видеть нечто подобное только на Северном Кавказе в небольших рабочих поселках. А здесь столица и районные центры. Это очень круто!

— Природа у нас, действительно, очень красивая, но вы предпочли ей заброшенные заводы...

— Я не могу сказать, что это было путешествие только по индустриальным объектам. Наш маршрут был составлен так, чтобы максимально охватить города и крупные населенные пункты. К сожалению, Нарын оказался не по пути, поэтому мы его не посетили.

Иссык-Куль посмотрели со всех сторон. Только купаться не полезли — холодно. В горы не ходили. Во-первых, не сезон. Во-вторых, я это дело не очень люблю. Мой молодой человек прежде ходил у вас по горам.

В этот раз нашей целью было ознакомиться с сохранившимися артефактами советского наследия — скульптурами, монументальным искусством, в том числе и с заброшенными предприятиями и заводами. Это основная тематика моего блога.

— Вы ухитрились посетить такие места, о которых даже многие кыргызстанцы прежде не слышали.

— Это нормально. Бывает, что я и в России, посетив какое-то место и позже выложив фотографии в интернет, удивляю местных жителей. Просто зачастую люди живут в формате «дом-работа — редкий отпуск» и не видят или не замечают чего-то, что находится за пределами их будничных границ.

— Как вы подбирали места будущих съемок, на которые, к слову, не так просто попасть?

— Обычно я сначала отрываю карты со спутниковыми снимками и изучаю их на предмет крупных заброшенных объектов, заросшей территории и брошенной техники. Это хорошо работает в России, в других постсоветских странах, но не очень сработало в Кыргызстане. Оказалось, что у вас часто на заброшенных объектах живут люди, ведут свой быт. Играют дети, сушится одежда после стирки. Даже на совершенно неприглядных, на первый взгляд, «заброшках», где все разбито и течет крыша, кто-то живет. И это не бездомные. У них все обустроено — подведено электричество, созданы минимальные условия. Не знаю, как это организовано и платят ли они за коммунальные услуги, но мы встретили несколько десятков таких заброшенных и в то же время жилых мест.

— Не всегда вход на такие объекты открыт для всех и очень редко там рады незваным гостям. Как выходили из ситуации?

— Мы все-таки гости и сильно не стремились попадать туда, куда попадать не стоит. Если мы видели, что здание пустое и вход свободен — заходили. Если огорожено колючей проволокой, или там кто-то живет, не лезли. Не хотели создавать конфликтные ситуации. Мы не склонны к наглости и беспардонности.

— Как вас встречали местные жители?

— Замечательно. Скажу больше, во всех городах, которые мы посетили, находились люди, готовые нас принять. И у меня, и у моего молодого человека довольно популярные блоги. Когда мы только анонсировали нашу поездку, выяснилось, что среди наших подписчиков довольно много людей из Кыргызстана либо тех, у кого здесь есть знакомые. Везде нас принимали просто волшебно. Кормили, укладывали спать, всячески помогали. По стране, кстати, мы перемещались автостопом, и практически всегда нас соглашались подвезти туда, куда мы стремились попасть.

— Наверняка удалось попробовать местную кухню. И как она вам? Пришлась по вкусу?

— Ее было невозможно не попробовать потому, что кушать хочется, а сетевых кафе, к которым мы привыкли в России, вроде «Макдонольдса», за пределами Бишкека нет, зато в регионах множество местных кафе. Могу сказать, что готовят у вас очень вкусно, но есть такую пищу постоянно мы не привыкли. Тот же плов в Баткене — очень крутой, но очень жирный. Два дня подряд есть его уже тяжело. Что-то из блюд показалось острым, что-то жирным. Самое нейтральное — это шорпо. Замечательный супчик. Буду всем его рекомендовать. То, что надо для туриста.

— Что больше всего понравилось вам в Кыргызстане?

— Внезапная поездка в Баткенскую область. Мы изначально не планировали туда ехать, так как, составляя маршрут, я изначально не заметила там ничего интересного для себя. Это оказалось большим упущением. Там много интересного, много предприятий и исторических мест. Нас туда пригласил мой подписчик.

Больше всего меня впечатлила экскурсия на действующий ртутный комбинат. Мы пообщались с директором. Уникальное предприятие, которое пережило распад СССР, непростую современность, но до сих пор действует и при всей своей изрядной изношенности продолжает функционировать практически на энтузиазме самих людей.

Не меньше впечатлил кремневый завод в Таш-Кумыре. Советская утопия. Огромный оазис в окружении красных гор. Очень жаль, что он заброшен и не работает. В Бишкеке побывали на заводе имени Ленина. Совсем немного по нему походили. Там сейчас демонтируют оборудование в цехах, пилят железо. Но все равно есть на что посмотреть. Круто и интересно. В Баткен я еще вернусь и обязательно побываю в тех местах, в которых побывать не успела.

— Как вы считаете, стоит ли Кыргызстану всерьез задуматься о развитии индустриального туризма?

— Для меня развитие индустриального туризма воспринимается сложно. Это неформальное увлечение, и его прелесть в том, что тебя в твоем путешествии никто не организует. Ты сам приезжаешь на место и исследуешь его. Может быть, найдутся какие-то люди, которые организуют такие туры. В принципе в мире это направление сегодня пользуется спросом. Называется «дарк туризм». Людям показывают не популярные места, а промышленные зоны. Но я думаю, что вам стоит задуматься о развитии инфраструктуры для самых обычных туристов.

— Я знаю, что вы все еще в пути, и уже за пределами Кыргызстана. Когда и где закончится ваше путешествие?

— Сейчас мы в Турции. Столкнулись с тем, что обратные билеты в Россию из Кыргызстана очень дорогие и, рассмотрев варианты, решили лететь с пересадкой. Задержались здесь, так как Россия закрыла авиасообщение с Турцией. Я надеюсь, что наше путешествие все же закончится дома. Через пару недель или чуть позже.

P.S. Отметим, что этот разговор состоялся задолго до начала конфликта на кыргызско-таджикской границе. Новость о том, что в особенно понравившейся ей Баткенской области пролилась кровь, Лана Сатор восприняла с болью. Всем, кого затронула эта трагедия, она пожелала сил и терпения, добавив, что воевать в XXI веке — это дикость.