В Иссык-Кульской области начата вакцинация милиционеров от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

Уточняется, что сотрудники милиции получают прививку китайской вакциной «Синофарм».

«К первому этапу вакцинации были допущены сотрудники, не имеющие противопоказаний. В первую очередь вакцинируются те службы милиции, которые непосредственно контактируют с населением и подвержены риску заражения. Среди них участковые уполномоченные милиции, патрульные милиционеры, инспекторы ИДН и другие службы», — отметили в УВД.

Указывается, что милиционеры, имеющие противопоказания, не допускаются к прививке. Вакцинированные будут находиться под медицинским наблюдением. Вакцинация сотрудников проводится поэтапно.