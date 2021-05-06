COVID-19. В Бишкеке усилят работу по проверке соблюдения санитарных правил

В Бишкеке прошло очередное заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК) под представительством и. о. мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова. Об этом сообщили в муниципалитете.

По его данным, за последние сутки в столице выявлено 246 случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, выздоровели 149 человек, трое скончались.

«И. о. градоначальника поручил усилить соблюдение санитарных правил по всему городу, главы райадминистраций совместно с эпидемиологами ЦГСЭН усилят работу по поиску очагов источников заболевания в разрезе районов. Заседания районных штабов по эпидситуации будут проходить постоянно», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что основным источником заражения все также являются общественные места и транспорт. Бактыбек Кудайбергенов поручил активизировать работу по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Водители и пассажиры должны строго соблюдать все санитарные правила.

«Для защиты организма и формирования группового иммунитета к COVID-19 в столице проходит масштабная вакцинация. Прививку получили уже 9 тысяч 162 горожанина», — подчеркнули в мэрии.