Наццентр по предупреждению пыток проверит сообщения о притеснении таджиков

В аэропортах «Манас» в Бишкеке и Оша не зафиксировано фактов притеснения по национальному признаку. Об этом сообщил глава Наццентра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.

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По его словам, сегодня он вылетел на юг для того, чтобы посетить освобожденных кыргызстанцев, которых таджикская сторона брала в заложники 29 апреля.

«Валентина Чупик может обратиться в Наццентр по предупреждению пыток Кыргызстана, если у нее есть какие-то факты притеснения людей по национальному признаку. Сегодня я из Бишкека прилетел в Ош, в самолете вместе со мной находились около 40 процентов людей не титульной нации. По прилету все граждане прошли контроль, получили багаж. В случае если Валентина Чупик даст данные человека и время, когда его притесняли, мы отреагируем и проверим информацию», — сказал Бакыт Рысбеков.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.