Наццентр по предупреждению пыток проверит сообщения о притеснении таджиков

В аэропортах «Манас» в Бишкеке и Оша не зафиксировано фактов притеснения по национальному признаку. Об этом сообщил глава Наццентра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.
По его словам, сегодня он вылетел на юг для того, чтобы посетить освобожденных кыргызстанцев, которых таджикская сторона брала в заложники 29 апреля.
«Валентина Чупик может обратиться в Наццентр по предупреждению пыток Кыргызстана, если у нее есть какие-то факты притеснения людей по национальному признаку. Сегодня я из Бишкека прилетел в Ош, в самолете вместе со мной находились около 40 процентов людей не титульной нации. По прилету все граждане прошли контроль, получили багаж. В случае если Валентина Чупик даст данные человека и время, когда его притесняли, мы отреагируем и проверим информацию», — сказал Бакыт Рысбеков.
В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.