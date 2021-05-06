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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 154,7 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 237 тысяч 167 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 154 миллиона 788 тысяч 266 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 557 тысяч 440), Индии (20 миллионов 665 тысяч 148), Бразилии (14 миллионов 930 тысяч 183), Франции (5 миллионов 767 тысяч 541), Турции (4 миллиона 955 тысяч 594), России (4 миллиона 792 тысячи 354), Великобритании (4 миллиона 441 тысяча 644), Италии (4 миллиона 70 тысяч 400), Испании (3 миллиона 551 тысяча 262), Германии (3 миллиона 484 тысячи 755), Аргентине (3 миллиона 71 тысяча 496), Колумбии (2 миллиона 934 тысячи 611) и Польше (2 миллиона 811 тысяч 951).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 91,2 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 1 миллион 41 тысячу 268 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 237 тысяч 819. За двое суток показатель вырос на 24 тысячи 246 человек. В том числе в США всего скончались 579 тысяч 276 человек, Бразилии — 414 тысяч 399, Индии — 226 тысяч 188, Мексике — 218 тысяч 7, Великобритании — 127 тысяч 830, Италии — 122 тысячи 5 и России — 110 тысяч 22.

В Кыргызстане зарегистрировали 97 тысяч 278 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 388 тысяч 111, Узбекистане — 92 тысячи 724, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193057/
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