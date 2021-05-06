Для зараженных COVID-19 свободны 132 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 132 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 мая:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 21;

Клинический родильный дом № 2 — 5;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 47;

Городская клиническая больница № 1 — 24;

Городская клиническая больница № 6 — 6;

Национальный центр кардиологии и терапии — 8;

Чуйская областная объединенная больница — 3;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 12;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 97 тысяч 278 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.