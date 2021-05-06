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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Мобильную клинику отправят в Лейлекский район. В ней могут даже оперировать

Поступившую в Кыргызстан мобильную клинику направят в Лейлекский район Баткенской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в приграничном конфликте. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Мобильные клиники поступили в Кыргызстан

По его словам, изначально машины планировали отправить в Нарын, однако из-за инцидента на границе планы изменились.

В мобильной клинике есть диагностическое отделение с современным медицинским оборудованием (компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, маммограф, рентген-аппарат, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф), лабораторное оборудование для анализов, а также операционное отделение.

«Пациенты смогут получить весь комплекс необходимых услуг — лабораторные исследования, гинекологические, офтальмологические и хирургические операции. В отдаленных районах многие страдают, к примеру, катарактой. Пациенты должны ехать в Ош или Бишкек, теперь они смогут получить помощь на местах. Клиника будет перемещаться по областям», — пояснил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что на финансирование клиники бюджет не несет никаких расходов. «Пять лет ее работу будет финансировать Исламский банк развития, арабы выделили нам $10 миллионов. За счет этого будет оплачиваться зарплата медработников, питание, проживание, лекарства и другое. Это полностью грант», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в КР прибыли 14 врачей из-за рубежа (в основном из Голландии), которые владеют навыками работы на оборудовании мобильной клиники. Они будут обучать местных специалистов.

Клиника размещена в пяти трейлерах из восьми. Они работают в комплексе. Еще в одной из машин расположена кухня на 40 человек, в другой — 40 койко-мест.

В приграничном конфликте, напомним, пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны инцидента.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193040/
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