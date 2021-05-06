В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 38 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 437 пациентов, в больницах — 1 тысяча 601. В том числе 69 человек — в крайне тяжелом состоянии, 408 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 121 человека (или 70 процентов) — оценивают как средней тяжести, только три человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 217 человек. В Бишкеке выписаны 149 человек, Оше — 8, Чуйской области — 49, Ошской — 1, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 90 тысяч 611 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.