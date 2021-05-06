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Общество
Сюжет: COVID-19

Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал решение США поддержать отмену патентов на вакцины против COVID-19 для того, чтобы помочь увеличить глобальные поставки, — «монументальным моментом» в битве за прекращение смертельной пандемии. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«Я воздаю должное Соединенным Штатам за их историческое решение о справедливости вакцинации и уделение первоочередного внимания благополучию всех людей повсюду в критический момент. Теперь давайте все вместе действовать быстро, солидарно, опираясь на изобретательность и приверженность ученых, которые создали жизненно важные вакцины против COVID-19», — сказал он.

Глава ВОЗ в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях. США долгое время выступали против этого.

Как сообщает «Служба новостей ООН», в среду торговый представитель США Кэтрин Тай опубликовала подробное заявление, в котором объясняется, почему администрация Байдена передумала:

«Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, требуют принятия чрезвычайных мер. Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того, чтобы положить конец этой пандемии, поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19. Мы будем активно участвовать в текстовых переговорах в ВТО, необходимых для этого», — сказала она.

Она подчеркнула, что цель состояла в том, чтобы «как можно быстрее доставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин как можно большему числу людей».

В службе новостей добавили, что отказ от прав, предложенный Южной Африкой и Индией, может устранить препятствия на пути наращивания производства вакцин в развивающихся странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192995/
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