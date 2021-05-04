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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: На вакцинацию населения мира в этом году необходимо $19 миллиардов

На вакцинацию населения мира в этом году необходимо собрать $19 миллиардов. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве, передают «Новости ООН».

По его словам, ВОЗ прилагает все необходимые усилия, чтобы к концу 2021 года в рамках инициативы COVAX в разные страны мира было доставлено 2 миллиарда доз вакцин от COVID-19.

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что для выполнения этой задачи необходимо увеличивать финансирование, наращивать производство вакцин, а также убеждать богатые государства предоставлять их ВОЗ для распределения в бедные страны. «По нашим оценкам, в будущем году на вакцинацию большинства взрослых людей в мире потребуется $35-45 миллиардов», — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что в этом году международному партнерству по обеспечению доступа к препаратам от коронавируса и средствам диагностики ACT-Accelerator надо собрать $19 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192850/
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