Ситуация на границе. У УВД Баткена сведений о без вести пропавших нет

На сегодняшний день без вести пропавших граждан в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе нет. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что пока ни один гражданин не обратился в милицию с просьбой найти его родственника.

В случае, если кто-то из ваших родных и близких пропал во время событий, УВД просит сообщить по следующим номерам телефонов:

В Лейлекском районе: 03656102, 0771249882, 0779149701;

В Баткенском районе: 03622102, 0774778688;

УВД Баткенской области: 0362250124, 0362250226.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 35 человек погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.