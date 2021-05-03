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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. У УВД Баткена сведений о без вести пропавших нет

На сегодняшний день без вести пропавших граждан в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе нет. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что пока ни один гражданин не обратился в милицию с просьбой найти его родственника.

В случае, если кто-то из ваших родных и близких пропал во время событий, УВД просит сообщить по следующим номерам телефонов:

  • В Лейлекском районе: 03656102, 0771249882, 0779149701;
  • В Баткенском районе: 03622102, 0774778688;
  • УВД Баткенской области: 0362250124, 0362250226.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 35 человек погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192676/
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