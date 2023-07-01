Без вести пропавшего в Бишкеке Мурата Орозалиева нашли мертвым

Без вести пропавшего в Бишкеке 75-летнего Мурата Орозалиева нашли мертвым. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что тело Мурата Орозалиева было найдено в Аламединском районе.

«Назначена экспертиза, по итогам которой выяснится, была смерть мужчины насильственной или нет. По предварительным данным, погибшего нашли около арыка в Аламединском районе», — сообщили редакции.

Напомним, пожилой мужчина вышел из дома на улице Темирова (район магазина «Космос». — Прим. 24.kg) 27 июня в 15.00 и не вернулся. Несколько дней его разыскивали родные, милиция и Совет общественной безопасности.