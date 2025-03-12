В Бишкеке неделю ищут без вести пропавшего 19-летнего парня

В Бишкеке неделю ищут без вести пропавшего 19-летнего Темирлана. Об этом 24.kg сообщили в поисковой группе активистов SOB.KG.

Темирлан Бекболот уулу, 2006 года рождения, вышел из дома в жилмассиве «Кок-Жар» 4 марта и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Парень был одет по сезону — в куртку черного цвета с капюшоном, брюки темного цвета, полусапожки черного цвета. Рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам: 996555230490, 996755074720.