Активисты Кыргызстана и Таджикистана обратились к президентам двух стран

Представители гражданского общества Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление. Они обратились к президентам двух стран с требованием создать все необходимые условия для открытости и доступности данных в информационном пространстве.

«Со стороны гражданского общества фактчекеры уже работают по пресечению недостоверного контента в каждой стране, призываем глав государств способствовать тесному сотрудничеству госорганов с ними», — говорится в заявлении.

Гражданские активисты призывают к немедленному прекращению любых военных и агрессивных действий, напоминая, что в первую очередь страдает мирное население Согдийской и Баткенской областей. Гибнут мирные жители и военнослужащие, в том числе проходящие срочную службу по призыву.

Кроме того, длящийся военный конфликт приводит к общей дестабилизации ситуации внутри обеих стран, в том числе подпитываемый призывами к ненависти и вражде, происходит мобилизация населения для вовлечения в военные действия. Из обращения гражданских активистов Кыргызстана и Таджикистана

Гражданские активисты обращают внимание на последствия конфликта:

право человека на жизнь и безопасность является неотъемлемым правом, которое вы обязаны обеспечить. Просим вас, как гарантов прав и свобод человека, взять полную ответственность за переговорный процесс и его результаты по вопросам урегулирования границ между нашими странами;

трагические события последних дней, впервые в истории наших отношений, нарушили принцип добрососедства и дружбы между нашими народами и могут «забить кол вражды» на долгие годы — просим вас решить вопросы делимитации и демаркации государственных границ только за столом переговоров и более никогда не прибегать к использованию силового метода.

В обращении отмечается, что на текущий момент закрытость процесса переговоров и отсутствие достоверной информации о ситуации на приграничных территориях, поляризованное освещение этой ситуации официальными источниками Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также хаотичные экстремистские и агрессивные сообщения со стороны граждан обеих сторон в социальных сетях против друг друга приводят к эскалации конфликта. Они требуют обеспечить своевременность информации о ходе и результатов переговоров.

Состав переговорных комиссий между нашими странами должен включать представителей гражданского общества, в том числе женщин. Мы готовы выдвинуть достойных кандидатов со своей стороны и сделать максимальный вклад в мирное разрешение спорных вопросов. Из обращения гражданских активистов Кыргызстана и Таджикистана

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 35 человек погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.