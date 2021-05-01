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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Internews просит журналистов быть объективными

Команда Internews в Центральной Азии, поддерживающая развитие медиасектора в регионе, призывает коллег в Кыргызстане и Таджикистане, а также журналистов из других стран, освещающих события на границе, особенно тщательно соблюдать профессиональные и этические стандарты.

Эксперты напоминают, что необходимо обрабатывать любую информацию, полученную в эти дни, — проверять факты и источники, быть точными и объективными, подавать материалы беспристрастно и сбалансированно, помнить о конфликточувствительности, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и провокациям.

«Мы просим бережно относиться к каждому слову, не нагнетать напряженность и не говорить с аудиторией на языке вражды. Сегодня от качества вашей работы зависят жизни и судьбы людей. Мы верим, что нашим медиа хватит мудрости не искажать действительность осознанно, не манипулировать общественным мнением, не провоцировать развитие конфликта самим и не поддаваться на чужие провокации, а наоборот, способствовать переговорам между странами, предоставлять площадку и возможность высказаться всем сторонам, принимать во внимание интересы мирных граждан и делать все возможное, чтобы мир наступил как можно скорее», — отметили в организации.

Команда Internews в Центральной Азии предлагает медиасообществу двух государств вести диалог, консолидироваться и сотрудничать.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192480/
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