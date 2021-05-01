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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Баткенская трагедия. HRW призывает расследовать убийство мирных жителей

Поджоги десятков домов и сообщения о применении оружия взрывного действия с большим радиусом поражения должны стать поводом для немедленного расследования Кыргызстаном и Таджикистаном. Страны должны расследовать потери среди гражданского населения и разрушения гражданского имущества с целью привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях военного законодательства, отмечается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Правозащитники также призывают стороны предоставить гражданским лицам все соответствующие средства правовой защиты.

По меньшей мере 31 человек, включая мирных жителей и ребенка, были убиты и сотни ранены в ходе пограничных столкновений между вооруженными силами Кыргызстана и Таджикистана.

Инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района.

Боевые действия затронули не менее десятка деревень в Баткенском и Лейлекском районах Кыргызстана. Более десятка домов были сожжены в селе Кок-Терек Баткенского района, множество жилых домов было также подожжено или разрушено в нескольких селах Лейлекского района.

В результате конфликта была также сожжена школа, а шесть из них сейчас используются как временные убежища для эвакуированных жителей.

«Bооруженным силам обеих стран следует избегать применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных пунктах. Законы войны, которые применяются к пограничным столкновениям, требуют от сторон конфликта проводить различие между военными целями и гражданскими объектами, включая дома, школы и медицинские учреждения, которые не используются в военных целях, с целью защиты жизни гражданского населения. Запрещены неизбирательные и несоразмерные нападения», — отмечает HRW.

Силы безопасности обоих государств также должны активно препятствовать совершению гражданами трансграничных преступлений против отдельных лиц и их собственности.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлен траур по погибшим в баткенской трагедии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192430/
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