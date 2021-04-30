Ситуация на границе. Ассоциация таджиков Кыргызстана направит гумпомощь в Баткен

Ассоциация таджиков в Кыргызстане направит гумпомощь в Баткен. Об этом 24.kg сообщил директор МП «Бишкекский санитарный полигон» Адиль Назаров.

По его словам, лидер Ассоциации таджиков в Кыргызстане, действующий советник президента Садыра Жапарова Равшанбек Сабиров собирает и отправляет гумпомощь в пострадавшие районы Баткена.

«Сегодня отправили пять машин гуманитарной помощи. Поддержка будет отправляться ежедневно до стабилизации ситуации на границе», — отметил Адиль Назаров.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.