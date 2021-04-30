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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. МИД дает информацию, которая уже опубликована в СМИ

Представители Министерства иностранных дел Кыргызстана созвали пресс-конференцию, но ничего нового о ситуации на кыргызско-таджикской границе сказать не смогли. Чиновники озвучили данные, которые опубликованы в СМИ по меньшей мере несколько часов ранее.

Заместитель директора пятого политического департамента МИД Айдай Омуркулова сообщила о том, что глава ведомства Руслан Казакбаев провел неоднократные переговоры со своим таджикским коллегой.

Первый секретарь первого политического департамента МИД Эрмек Кыштобаев проинформировал, что ни Кыргызстан, ни Таджикистан не вручали ноты друг другу.

Журналисты просили прокомментировать вопрос о поджоге домов баткенцев гражданами Таджикистана. В МИД назвали вопрос провокационным.

Участники пресс-конференции отметили, что внешнеполитические ведомства двух стран постоянно держат связь и созваниваются по телефону на протяжении всего дня.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192369/
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