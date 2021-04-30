Вся боль происходящего на границе в картине художницы Татьяны Зеленской

Известная в Кыргызстане художница Татьяна Зеленская посвятила картину событиям на кыргызско-таджикской границе, опубликовав работу на своей странице в Facebook.

Свои эмоции она передала через образ охваченного огнем цветка Айгуль, изображенного на картине в виде плачущей девочки.

Фото со страницы Татьяны Зеленской в Facebook

«Как можно было такое допустить?! Остановите огонь! Баткен, плачу вместе с тобой», — подписала работу Татьяна.

Отметим, что цветок Айгуль (научное название — рябчик Эдуарда) занесен в Красную книгу Кыргызстана. Это достопримечательность и своего рода символ Баткенской области. Цветет раз в год в апреле.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.