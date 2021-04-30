ОАЭ передали 54 тонны гумпомощи пострадавшим в Баткене

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало 54 тонны гумпомощи для пострадавших в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

Отмечается, что груз с продовольственными товарами и продуктами питания прибыл спецрейсом в аэропорт «Манас» накануне. Гуманитарная помощь будет доставлена в Баткенскую область в ближайшее время по линии Министерства чрезвычайных ситуаций.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.