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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Волонтеры собирают гумпомощь для жителей зоны конфликта

Активисты и волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для жителей и пострадавших в Баткенской области на границе с Таджикистаном.

Общественный фонд «За международную толерантность» в Баткене собирает защитные маски, антисептики, влажные салфетки, мыломоющие средства, памперсы для детей, зубные щетки и пасту, туалетную бумагу, питьевую воду и продукты питания.

Для оказания помощи нужно связаться с представителем Баткенской райадминистрации Уланбеком Гапаровым по номеру 0773602525.

В Оше также действует пункт сбора гумпомощи. Об этом сообщил активист Улан Канат уулу.

«Всем известна нынешняя напряженная ситуация на кыргызско-таджикской границе. Давайте объединимся, чтобы оказать моральную и гуманитарную поддержку нашим соотечественникам. Не оставайтесь в стороне. Волонтеры также ходят по рынкам и улицам со специальной коробкой для пожертвований», — написал он в Facebook.

Спецсчет «Элсом» для сбора помощи в южной столице — 0558080557.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192138/
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