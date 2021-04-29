16:23
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке проходит митинг против открытия казино

В Бишкеке в парке имени Максима Горького проходит митинг против открытия казино.

На акцию протеста вышло около 30 человек.

«Мы как мусульмане должны отличать харам от святого. Аргументы по пополнению бюджета необоснованы. Президент и Жогорку Кенеш должны прекратить это. Для того чтобы пополнить казну, необходимо развить предпринимательство. Для этого у нас есть все ресурсы и потенциал. Но этого не делают. Не развивают образование, поэтому наши граждане мигрируют за рубеж», — сказал один из участников акции Мыктыбек Арстанбек.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Они отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

21 апреля законопроект прошел в первом чтении. За него проголосовали 68 депутатов, против — 23.

Президент Садыр Жапаров выступил в поддержку законопроекта, объяснив тем, что инициатива направлена на пополнение бюджета.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192061/
просмотров: 936
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК
Митинг в поддержку НДПК. Количество участников увеличивается
Сторонники партии НДПК митингуют у здания административного суда Бишкека
Легализация казино. Садыр Жапаров готов наложить вето на закон: в каком случае
Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Активисты обратятся в Генпрокуратуру
Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Активисты требуют реакции от главы МИД
Президент за открытие казино по всей стране. Это меньше харам, чем алкоголь
Игорные заведения — это харам. Кадыр Маликов раскритиковал легализацию казино
Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром
Депутаты парламента одобрили законопроект об открытии казино в первом чтении
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
16:13
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтоб...
16:09
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
16:00
Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
15:59
Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
15:59
Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына