В Бишкеке проходит митинг против открытия казино

В Бишкеке в парке имени Максима Горького проходит митинг против открытия казино.



На акцию протеста вышло около 30 человек.





«Мы как мусульмане должны отличать харам от святого. Аргументы по пополнению бюджета необоснованы. Президент и Жогорку Кенеш должны прекратить это. Для того чтобы пополнить казну, необходимо развить предпринимательство. Для этого у нас есть все ресурсы и потенциал. Но этого не делают. Не развивают образование, поэтому наши граждане мигрируют за рубеж», — сказал один из участников акции Мыктыбек Арстанбек.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Они отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

21 апреля законопроект прошел в первом чтении. За него проголосовали 68 депутатов, против — 23.

Президент Садыр Жапаров выступил в поддержку законопроекта, объяснив тем, что инициатива направлена на пополнение бюджета.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.