В Бишкеке проходит митинг против открытия казино

В Бишкеке в парке имени Максима Горького проходит митинг против открытия казино.
На акцию протеста вышло около 30 человек.
Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Они отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.
21 апреля законопроект прошел в первом чтении. За него проголосовали 68 депутатов, против — 23.
Президент Садыр Жапаров выступил в поддержку законопроекта, объяснив тем, что инициатива направлена на пополнение бюджета.
Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.