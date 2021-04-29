Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 213 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 29 апреля:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;

Городская клиническая больница № 1 — 21;

Городская клиническая больница № 6 — 25;

Национальный центр кардиологии и терапии — 11;

Чуйская областная объединенная больница — 8;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 11;

Национальный центр онкологии и гематологии — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 944 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.