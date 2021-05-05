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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 941 человек, 397 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 941 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 378 пациентов, в больницах — 1 тысяча 563. В том числе 70 человек — в крайне тяжелом состоянии, 397 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 91 человека (или 69,8 процента) — оценивают как средней тяжести, только 5 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 248 человек. В Бишкеке выписан 151 человек, Оше — 7, Чуйской области — 59, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 90 тысяч 394 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191984/
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