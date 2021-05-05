В Кыргызстане за сутки выявили еще 397 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 210 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 130, Ошской — 9, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 958 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.