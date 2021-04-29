В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников, в том числе два — в красной зоне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, три случая зарегистрированы в Бишкеке, по одному — в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 422, из которых выздоровели 4 тысячи 344 медработника.