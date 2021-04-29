В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 434 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 964 пациента, в больницах — 1 тысяча 470. В том числе 72 человека — в крайне тяжелом состоянии, 346 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 35 человек (или 70,4 процента) — оценивают как средней тяжести, только 17 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 265 человек. В Бишкеке выписаны 166 человек, Оше — 3, Чуйской области — 75, Ошской — 2, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 88 тысяч 923 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.