В Кыргызстане за сутки выявили еще 345 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 224 случая, Оше — 5, Чуйской области — 77, Ошской — 9, Таласской — 2, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 18, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 944 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.