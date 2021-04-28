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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке расширят временные пункты вакцинации от COVID-19

В Бишкеке расширят временные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, сегодня все прививочные пункты посетила специальная рабочая группа, состоящая из представителей Министерства здравоохранения и соцразвития, Центра иммунопрофилактики и городского управления здравоохранения.

«В пунктах, где прививают российской вакциной, наблюдаются небольшие очереди, в других местах, где желающие могут получить прививку вакциной «Синофарм», их нет. Принято решение об увеличении количества прививочных медсестер, кабинетов, чтобы увеличить охват населения», — отметила она.

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По ее словам, сегодня китайской вакциной прививают в пунктах, развернутых в десяти поликлиниках, российской — в четырех. С их списком можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, при содействии мэрии Бишкека, Красного Полумесяца Кыргызстана возле пунктов будут устанавливать шатры, дополнительные скамейки, чтобы пациенты могли ожидать в комфортных условиях.

На 28 апреля количество вакцинированных от COVID-19 в стране превысило 20 тысяч человек. Из них 606 человек получили вторую дозу вакцины. По республике работают 88 временных пунктов вакцинации и 65 мобильных бригад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191925/
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