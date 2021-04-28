12:47
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 145 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 28 апреля:

  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
  • Клинический родильный дом № 2 — 11;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 35;
  • Городская клиническая больница № 1 — 28;
  • Городская клиническая больница № 6 — 14;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
  • Чуйская областная объединенная больница — 7;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191836/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 148,3 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 358 человек, 406 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 322 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 94 599
Вакцинация от COVID-19. Бишкекчане жалуются на очереди в прививочных пунктах
Закрытые учреждения и психиатрические клиники получили маски и санитайзеры
Третья волна COVID-19. Школы Джалал-Абада уходят на удаленку с 1 мая
Классных руководителей школ Бишкека обязали собирать данные о болеющих учениках
COVID-19 в мире. Заразились более 147,8 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
28 апреля, среда
12:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ап...
12:34
Навести порядок на весогабаритных пунктах контроля требует депутат
12:29
Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека
12:14
В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине
12:11
15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения