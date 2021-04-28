Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 145 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 28 апреля:
- Национальный хирургический центр — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
- Клинический родильный дом № 2 — 11;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 35;
- Городская клиническая больница № 1 — 28;
- Городская клиническая больница № 6 — 14;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 7;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.