Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 145 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 28 апреля:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 35;

Городская клиническая больница № 1 — 28;

Городская клиническая больница № 6 — 14;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 7;

Национальный центр онкологии и гематологии — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.