COVID-19 в мире. Заразились более 148,3 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 474 тысячи 591 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 148 миллионов 355 тысяч 390 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 175 тысяч 149), Индии (17 миллионов 636 тысяч 307), Бразилии (14 миллионов 441 тысяча 563), Франции (5 миллионов 595 тысяч 403), России (4 миллиона 725 тысяч 252), Турции (4 миллиона 710 тысяч 582), Великобритании (4 миллиона 425 тысяч 259), Италии (3 миллиона 981 тысяча 512), Испании (3 миллиона 496 тысяч 134), Германии (3 миллиона 338 тысяч 564), Аргентине (2 миллиона 905 тысяч 172), Колумбии (2 миллиона 804 тысячи 881) и Польше (2 миллиона 768 тысяч 34).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 85,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 671 тысячу 580 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 366 тысяч 709, Узбекистане — 89 тысяч 630, Таджикистане — 13 тысяч 308.