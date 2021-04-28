12:47
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 148,3 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 474 тысячи 591 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 148 миллионов 355 тысяч 390 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 175 тысяч 149), Индии (17 миллионов 636 тысяч 307), Бразилии (14 миллионов 441 тысяча 563), Франции (5 миллионов 595 тысяч 403), России (4 миллиона 725 тысяч 252), Турции (4 миллиона 710 тысяч 582), Великобритании (4 миллиона 425 тысяч 259), Италии (3 миллиона 981 тысяча 512), Испании (3 миллиона 496 тысяч 134), Германии (3 миллиона 338 тысяч 564), Аргентине (2 миллиона 905 тысяч 172), Колумбии (2 миллиона 804 тысячи 881) и Польше (2 миллиона 768 тысяч 34).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 85,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 671 тысячу 580 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 131 тысячи 660. За трое суток показатель вырос на 10 тысяч 781 человека. В том числе в США всего скончались 573 тысячи 378 человек, Бразилии — 395 тысяч 22, Мексике — 215 тысяч 547, Индии — 197 тысяч 894, Великобритании — 127 тысяч 705, Италии — 119 тысяч 912.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 366 тысяч 709, Узбекистане — 89 тысяч 630, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191810/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 358 человек, 406 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 322 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 94 599
Вакцинация от COVID-19. Бишкекчане жалуются на очереди в прививочных пунктах
Закрытые учреждения и психиатрические клиники получили маски и санитайзеры
Третья волна COVID-19. Школы Джалал-Абада уходят на удаленку с 1 мая
Классных руководителей школ Бишкека обязали собирать данные о болеющих учениках
COVID-19 в мире. Заразились более 147,8 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
28 апреля, среда
12:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ап...
12:34
Навести порядок на весогабаритных пунктах контроля требует депутат
12:29
Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека
12:14
В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине
12:11
15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения