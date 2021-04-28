COVID-19 в мире. Заразились более 148,3 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 474 тысячи 591 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 148 миллионов 355 тысяч 390 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 175 тысяч 149), Индии (17 миллионов 636 тысяч 307), Бразилии (14 миллионов 441 тысяча 563), Франции (5 миллионов 595 тысяч 403), России (4 миллиона 725 тысяч 252), Турции (4 миллиона 710 тысяч 582), Великобритании (4 миллиона 425 тысяч 259), Италии (3 миллиона 981 тысяча 512), Испании (3 миллиона 496 тысяч 134), Германии (3 миллиона 338 тысяч 564), Аргентине (2 миллиона 905 тысяч 172), Колумбии (2 миллиона 804 тысячи 881) и Польше (2 миллиона 768 тысяч 34).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 85,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 671 тысячу 580 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 131 тысячи 660. За трое суток показатель вырос на 10 тысяч 781 человека. В том числе в США всего скончались 573 тысячи 378 человек, Бразилии — 395 тысяч 22, Мексике — 215 тысяч 547, Индии — 197 тысяч 894, Великобритании — 127 тысяч 705, Италии — 119 тысяч 912.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 366 тысяч 709, Узбекистане — 89 тысяч 630, Таджикистане — 13 тысяч 308.