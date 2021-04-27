COVID-19 в мире. Заразились более 147,8 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 50 тысяч 17 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 147 миллионов 880 тысяч 799 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 124 тысячи 385), Индии (17 миллионов 313 тысяч 163), Бразилии (14 миллионов 369 тысяч 423), Франции (5 миллионов 565 тысяч 80), России (4 миллиона 717 тысяч 321), Турции (4 миллиона 667 тысяч 281), Великобритании (4 миллиона 422 тысячи 562), Италии (3 миллиона 971 тысяча 114), Испании (3 миллиона 488 тысяч 469), Германии (3 миллиона 312 тысяч 653), Аргентине (2 миллиона 879 тысяч 667), Колумбии (2 миллиона 787 тысяч 303) и Польше (2 миллиона 762 тысячи 323).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 85,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 660 тысяч 657 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 120 тысяч 879. За трое суток показатель вырос на 14 тысяч 495 человек. В том числе в США всего скончались 572 тысячи 666 человек, Бразилии — 391 тысяча 936, Мексике — 215 тысяч 113, Индии — 197 тысяч 894, Великобритании — 127 тысяч 688, Италии — 119 тысяч 539.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 277 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 363 тысячи 871, Узбекистане — 89 тысяч 335, Таджикистане — 13 тысяч 308.