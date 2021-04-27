Для зараженных COVID-19 свободны 191 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 191 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 27 апреля:
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Национальный хирургический центр — 5;
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Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;
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Клинический родильный дом № 2 — 10;
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Национальный госпиталь (мобильный госпиталь)— 35;
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Городская клиническая больница № 1 — 12;
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Городская клиническая больница № 6 — 5;
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Национальный центр кардиологии и терапии — 18;
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Чуйская областная объединенная больница — 7;
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Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 77;
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Национальный центр онкологии и гематологии — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.