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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 191 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 191 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 апреля:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;
  • Клинический родильный дом № 2 — 10;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь)— 35;
  • Городская клиническая больница № 1 — 12;
  • Городская клиническая больница № 6 — 5;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 18;
  • Чуйская областная объединенная больница — 7;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 77;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191660/
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