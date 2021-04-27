Для зараженных COVID-19 свободны 191 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 191 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 апреля:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь)— 35;

Городская клиническая больница № 1 — 12;

Городская клиническая больница № 6 — 5;

Национальный центр кардиологии и терапии — 18;

Чуйская областная объединенная больница — 7;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 77;

Национальный центр онкологии и гематологии — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.