В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, четыре случая зарегистрированы в Бишкеке, по одному — в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медработников, из домашней изоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 411, из которых выздоровели 4 тысячи 326 медработников.