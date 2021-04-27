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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, четыре случая зарегистрированы в Бишкеке, по одному — в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медработников, из домашней изоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 411, из которых выздоровели 4 тысячи 326 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191641/
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