В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 286 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 817 пациентов, в больницах — 1 тысяча 469. В том числе 65 человек — в крайне тяжелом состоянии, 342 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 49 человек (или 71 процента) — оценивают как средней тяжести, только 13 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 203 человека. В Бишкеке выписаны 119 человек, Оше — 3, Чуйской области — 62, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 18.

С начала марта 2020 года выздоровели 88 тысяч 415 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.