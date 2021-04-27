В Кыргызстане за сутки выявили еще 247 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 146 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 79, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.