Госэкотехинспекция провела рейд на Иссык-Куле, но браконьеров не встретила

Госэкотехинспекция во время очередного рейда на Иссык-Куле выловила 36 браконьерских сетей, но самих рыбаков, занимающихся незаконным промыслом, не встретила. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

«Рейд был проведен 24 апреля. В результате были сняты 36 сетей, каждая длиной от 80 до 100 метров . Снятые сети китайского производства были измельчены и вывезены на свалку. Во время рейда браконьеры не встречались», — проинформировали в ведомстве.