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Общество

Госэкотехинспекция провела рейд на Иссык-Куле, но браконьеров не встретила

Госэкотехинспекция во время очередного рейда на Иссык-Куле выловила 36 браконьерских сетей, но самих рыбаков, занимающихся незаконным промыслом, не встретила. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

«Рейд был проведен 24 апреля. В результате были сняты 36 сетей, каждая длиной от 80 до 100 метров. Снятые сети китайского производства были измельчены и вывезены на свалку. Во время рейда браконьеры не встречались», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, что сообщение инспекции стало ответом на заявление экоактивистов. О том, что озеро буквально усеяно сотнями километров рыболовных сетей, редакции ранее рассказал председатель общественного фонда «Экологический надзор» Султанмурат Абдыисаев. Он как раз таки и пожаловался на то, что ответственные за сохранение фауны озера чиновники проводят рейды для галочки, собирая старые сети, но не трогая самих браконьеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191627/
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