Госэкотехинспекция провела рейд на Иссык-Куле, но браконьеров не встретила

Госэкотехинспекция во время очередного рейда на Иссык-Куле выловила 36 браконьерских сетей, но самих рыбаков, занимающихся незаконным промыслом, не встретила. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
«Рейд был проведен 24 апреля. В результате были сняты 36 сетей, каждая длиной от 80 до
рассказал председатель общественного фонда «Экологический надзор» Султанмурат Абдыисаев. Он как раз таки и пожаловался на то, что ответственные за сохранение фауны озера чиновники проводят рейды для галочки, собирая старые сети, но не трогая самих браконьеров.