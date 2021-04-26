Вакцинация от COVID-19. Решается вопрос отправки «Спутник V» в регионы

Часть российской вакцины «Спутник V» распределили на прошлой неделе по Чуйской области и по Бишкеку. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

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По их данным, сегодня решается вопрос отправки препарата в регионы. «На местах при центрах госсанэпиднадзора имеется оборудование для хранения живых вакцин. Эти же резервы холодильников будут использоваться во временных прививочных пунктах», — пояснили в РЦИ.

Отметим, что в Бишкеке «Спутник V» можно получить только в трех центрах семейной медицины № 2, 6 и 7, поскольку морозильников в столице недостаточно. Эта вакцина хранится при температуре −18...−25 градусов.

Договор составлен на 60 тысяч доз российской вакцины. Поступила пока только первая партия в 20 тысяч. Остальное ожидается в конце апреля — начале мая.