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Общество
Сюжет: COVID-19

ДУМК: Мусульманин в месяц Рамазан может получить вакцину

Вакцинация не нарушает пост. Об этом на брифинге сообщил представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

По его словам, к ним поступает много вопросов по поводу вакцинации во время орозо. «Мусульманин в месяц Рамазан может получить вакцину. Вопросы здоровья очень важны. Если мусульманин решит сделать прививку, он может без каких-либо сомнений получить ее», — сказал он.

Бактияр Токтогазы уулу добавил, что в составе вакцин нет никаких запрещенных компонентов.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191491/
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