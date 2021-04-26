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Общество
Сюжет: COVID-19

Когда делать прививку от коронавируса, если есть антитела: ответ специалиста

Многих кыргызстанцев интересует вопрос, стоит ли делать прививку от коронавируса в случае наличия антител. На этот вопрос 24.kg ответила заведующая Центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, часть переболевших COVID-19 сдают ИФА-скрининг (тест на антитела). «Если показатели составляют 10 и выше, то мы советуем немного подождать. На вакцинацию делается медотвод. Если ниже 10, то необходимо получать вакцину», — пояснила Бурул Асылбекова.

Отметим, что в Бишкеке китайскую вакцину Sinopharm могут получить все желающие, независимо от наличия прописки в столице. Делают прививки более десяти поликлиник. Российский «Спутник V» можно получить только в трех центрах семейной медицины.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. 22 марта в страну поступила первая партия вакцины «Спутник V» в 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз. В рамках механизма Кыргызстан ожидает в мае-июне поставку 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191532/
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