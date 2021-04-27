Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане развернуто около 80 прививочных пунктов

В Кыргызстане развернуто около 80 временных прививочных пунктов. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья.

В том числе в Чуйской области открыто 9 пунктов, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 11, Ошской — 9, Нарынской — 10, Таласской — 5 и Баткенской — всего 4 пункта.

В Бишкеке открыто 10 пунктов, однако российскую вакцину «Спутник V» можно получить только в трех из них. В южной столице действует 11 временных прививочных пунктов.

С более подробным списком поликлиник можно ознакомиться на сайте РЦУЗ.

Отмечено, что если вы получили прививку в одном пункте, то второй компонент необходимо получить в том же месте.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются следующие поставки.