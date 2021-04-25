11:16
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация: 389 кыргызстанцев получили второй компонент прививки от коронавируса

389 кыргызстанцев получили второй компонент прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По состоянию на 25 апреля всего по стране вакцинировано 16 тысяч 653 человека. Из них 389 граждан завершили двухэтапный прием прививки.

В Бишкеке вакцинировано 1 тысяча 917 человек. В Оше — 1 тысяча 501, Чуйской области — 2 тысячи 71, Ошской — 4 тысячи 621, Иссык-Кульской — 1 тысяча 371, Таласской — 656, Нарынской — 723, Джалал-Абадской — 2 тысячи 888, Баткенской — 905.

За последние сутки в стране вакцинировалось 587 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191434/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцину Sinopharm могут получить все желающие. Список пунктов в Бишкеке
Кыргызстан может пропустить очередь на получение вакцин по COVAX?
Если кашляешь — к врачу. Что еще советует Садыр Жапаров кыргызстанцам
COVID-19. Кыргызстан ожидает 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Популярные новости
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Носите маски! В&nbsp;Кыргызстане циркулируют британский и&nbsp;индийский штаммы Носите маски! В Кыргызстане циркулируют британский и индийский штаммы
Перелеты Кыргызстан&nbsp;&mdash; Россия. Что изменилось в&nbsp;авиасообщении и&nbsp;чего ждать? Перелеты Кыргызстан — Россия. Что изменилось в авиасообщении и чего ждать?
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
25 апреля, воскресенье
11:00
Аконит, борщевик, паслен. Топ-10 самых опасных растений в Кыргызстане Аконит, борщевик, паслен. Топ-10 самых опасных растений...
10:15
Вакцинация: 389 кыргызстанцев получили второй компонент прививки от коронавируса
09:52
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
09:50
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
09:48
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 209 человек, 354 — в тяжелом состоянии