Вакцинация: 389 кыргызстанцев получили второй компонент прививки от коронавируса

389 кыргызстанцев получили второй компонент прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По состоянию на 25 апреля всего по стране вакцинировано 16 тысяч 653 человека. Из них 389 граждан завершили двухэтапный прием прививки.

В Бишкеке вакцинировано 1 тысяча 917 человек. В Оше — 1 тысяча 501, Чуйской области — 2 тысячи 71, Ошской — 4 тысячи 621, Иссык-Кульской — 1 тысяча 371, Таласской — 656, Нарынской — 723, Джалал-Абадской — 2 тысячи 888, Баткенской — 905.

За последние сутки в стране вакцинировалось 587 человек.