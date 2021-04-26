COVID-19 в мире. Заразились более 146,8 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 421 тысячу 828 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 146 миллионов 830 тысяч 782 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 77 тысяч 76), Индии (16 миллионов 960 тысяч 172), Бразилии (14 миллионов 340 тысяч 787), Франции (5 миллионов 559 тысяч 121), России (4 миллиона 708 тысяч 640), Турции (4 миллиона 629 тысяч 969), Великобритании (4 миллиона 420 тысяч 443), Италии (3 миллиона 962 тысячи 674), Испании (3 миллиона 468 тысяч 617), Германии (3 миллиона 306 тысяч 692), Аргентине (2 миллиона 860 тысяч 884), Колумбии (2 миллиона 774 тысячи 464) и Польше (2 миллиона 758 тысяч 856).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 84,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 1 миллион 719 тысяч 377 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 106 тысяч 384. За трое суток показатель вырос на 36 тысяч 814 человек. В том числе в США всего скончались 572 тысячи 200 человек, Бразилии — 390 тысяч 797, Мексике — 214 тысяч 947, Индии — 192 тысячи 311, Великобритании — 127 тысяч 681, Италии — 119 тысяч 238.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 30 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 361 тысячу 550, Узбекистане — 89 тысяч 27, Таджикистане — 13 тысяч 308.