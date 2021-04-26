Для зараженных COVID-19 свободны 193 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 193 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 26 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 15;
- Городская клиническая больница № 6 — 8;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
- Национальный хирургический центр — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 10;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 20;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 100;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 30 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.