Для зараженных COVID-19 свободны 193 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 193 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 15;

Городская клиническая больница № 6 — 8;

Национальный центр кардиологии и терапии — 14;

Национальный хирургический центр — 3;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 20 ;

; Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 100;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 30 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.