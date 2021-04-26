В Кыргызстане за сутки выявили еще 199 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 138 случаев, Оше — 9, Чуйской области — 29, Ошской — 2, Таласской — 6, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 30 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.