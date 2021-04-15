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Власть
Сюжет: COVID-19

Если кашляешь — к врачу. Что еще советует Садыр Жапаров кыргызстанцам

Садыр Жапаров сегодня после посещения медицинских учреждений Бишкека и Чуйской области призвал кыргызстанцев к строгому соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований и немедленному обращению в больницы при наличии первичных симптомов коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы президента, глава государства сделал обращение к кыргызстанцам.

«Можно сказать, что на данный момент ситуация некритичная. Тем не менее, по рассказам некоторых больных, с которыми я беседовал, они поступили в реанимационные отделения по причине того, что запустили свою болезнь до крайности, лежали дома, не обращаясь за помощью. Поэтому прошу вас при появлении симптомов, например кашля или других, немедленно обращайтесь за помощью в больницы. Наши врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за 2-3 дня, если приступить на начальной стадии заболевания», — сказал Садыр Жапаров.

«Не будьте равнодушны к своему здоровью, внимательно следите за своим состоянием. Самое главное, я прошу активнее вакцинироваться. В настоящее время вакцинировано всего около 4 тысяч человек по стране. Вакцины имеются. Жители регионов могут поехать в любой районный центр», — призвал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190284/
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