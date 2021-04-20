В Кыргызстане появился правовой чат-бот

В Кыргызстане презентовали правовой чат-бот «Акыйкатчы-бот 115», запущенный в Telegram. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена КР.

По ее данным, он позволит жителям страны оперативно получать необходимую информацию по часто задаваемым вопросам, а также передавать свои обращения в режиме онлайн.

На основе этих обращений интерактивный чат-бот предоставит соответствующую информацию на кыргызском и русском языках.

Информационный ресурс является бесплатным и значительно расширит возможности населения для обращений в институт акыйкатчи, что особо актуально в условиях пандемии.